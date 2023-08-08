Селена Гомес показала фигуру в корсете с глубоким декольте
Певица Селена Гомес поделилась с подписчиками своих социальных сетей серией фотографий в утягивающем корсете.
31-летняя Селена Гомес позировала в утягивающем грудь корсете с глубоким декольте от своего любимого модного бренда Miaou и джинсовой юбке длины миди от Zara. Актриса дополнила образ белыми туфлями с острым мысом от Prada и оранжевой сумкой с пайетками от Fendi. Звезда собрала волосы в высокий хвост и сделала яркий макияж с накладными ресницами и матовой коричневой помадой.
22 июля Селена Гомес отметила 31-й день рождения. В этот день актриса обратилась к фанатам с просьбой не дарить ей подарки, а вместо этого сделать пожертвование в ее фонд Rare Impact Fund.
«Я благодарна за многое в своей жизни, и одна из вещей, за которую я благодарна больше всего, — это работа, которую мы с вами проделали с фондом Rare Impact Fund. Это моя настоящая страсть в жизни. Если у вас есть средства, подумайте о пожертвовании, чтобы помочь нам изменить ситуацию», — написала звезда.
В 2013 году Селена Гомес пережила тяжелый разрыв с Джастином Бибером, после чего попала в реабилитационной центр Meadows. С тех пор звезда выступает за повышение осведомленности о психическом здоровье, в том числе через свой фонд Rare Impact.