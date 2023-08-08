Селена Гомес показала фигуру в корсете с глубоким декольте

«Я благодарна за многое в своей жизни, и одна из вещей, за которую я благодарна больше всего, — это работа, которую мы с вами проделали с фондом Rare Impact Fund. Это моя настоящая страсть в жизни. Если у вас есть средства, подумайте о пожертвовании, чтобы помочь нам изменить ситуацию», — написала звезда.