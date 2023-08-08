Джиджи Хадид показала фигуру в коротком топе и мини-юбке

На фотографиях из кампейна 28-летняя Джиджи Хадид позировала в расшитом золотыми пайетками костюме, состоящем из мини-юбки и короткого топа. Стилисты сделали модели небрежную укладку и легкий макияж с бледно-розовой помадой. Съемки проходили в Париже под руководством британского фотографа Тайрона Лебона.

«Возможность снимать в Париже — это всегда мечта. Это один из моих любимых городов в мире, наполненный очарованием и магией. А возможность поработать с этой командой стала для меня незабываемым опытом», — поделилась впечатлениями от съемки Джиджи Хадид.

В начале июля Джиджи Хадид была арестована по обвинению в хранении марихуаны. Модель вместе со своей подругой Лией Николь Маккарти прилетели на частном самолете из США на Каймановы острова. Сотрудники таможенного контроля аэропорта просканировали багаж Хадид и обнаружили у нее небольшое количество марихуаны. Звезду подиумов отпустили под залог в размере $1 тыс. Спустя несколько дней после инцидента источник из окружения модели сообщил журналистам TMZ, что у Джиджи Хадид есть медицинский рецепт на марихуану, которая была куплена ей законным способом в Нью-Йорке.