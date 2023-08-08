Клава Кока заявила, что нашла свою любовь
Певица Клава Кока недавно выпустила клип, где поет о несчастной любви в предыдущих отношениях. Сейчас же она заинтриговала поклонников новым заявлением.
«„Сердце Клавы“ больше не свободно?)) Я не верила, что так бывает, но на проекте я пережила весь спектр эмоций, и вопреки всем „это же постанова“, „все приходят за пиаром“, „судьбу на шоу не встретишь“ и т. д., я сейчас выкладываю этот пост, обнимая свою половинку. Скоро мы расскажем вам нашу историю…» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — написала у себя в блоге звезда.
Подписчики артистки уже отреагировали на такое признание.
«Я сейчас заплачу, поздравляю тебя Клава!!!», "а я говорила, что найдешь мужа', «уже интересно, кто же он?», «мы счастливы, когда счастлива ты», — написали они.