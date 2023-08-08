Клава Кока заявила, что нашла свою любовь

«„Сердце Клавы“ больше не свободно?)) Я не верила, что так бывает, но на проекте я пережила весь спектр эмоций, и вопреки всем „это же постанова“, „все приходят за пиаром“, „судьбу на шоу не встретишь“ и т. д., я сейчас выкладываю этот пост, обнимая свою половинку. Скоро мы расскажем вам нашу историю…» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — написала у себя в блоге звезда.