Где проводят летние отпуска знаменитости

Блогер Оксана Самойлова вместе с семьей проводит отпуск в Колумбии. Звезда в соцсетях рассказала, что этот отдых стал «ужасным» из-за плохого самочувствия. Где проводят лето российские артисты и довольны ли они отпуском?

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Где отдыхают российские знаменитости

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Оксана Самойлова вместе с супругом, рэпером Денисом Устименко-Вейнштеином (Джиганом) и четырьмя детьми улетела в Колумбию на отдых несколько дней назад, однако ничего не показывала и не рассказывала в микроблоге. Бизнесвумен объяснила, что почти не заходила в соцсети, так как заболела.

«Мы так еще никогда так ужасно не отдыхали. У Майи болят уши плюс тошнота. Макс — уши. Лея рыгает. У меня просто ужас был, даже говорить не хочу об этом, сегодня первый день, когда в себе более или менее. У Дениса солнечный лишай, у Леи потница. Отпуск из серии: спасибо, что живой. Нам надо было снять апартаменты с видом на госпиталь. „Великолепный“ отпуск», — пожаловалась Самойлова.

Народный артист России Филипп Киркоров в июле проводил отпуск в Греции. Именно там поп-король в очередной раз сменил имидж — коротко подстригся и изменил цвет бороды. Певец проводил время в пятизвездочном отеле в Элунде.

«Новый я. Скоро новая музыка. Лето 2023», — делился музыкант в соцсетях.

Сейчас Киркоров вновь поехал в Грецию. Компанию ему составил хирург Тимур Хайдаров, который работал над его преображением. Исполнитель полностью восстановился после пластических операций. Киркоров в соцсетях публикует снимки в плавках, на которых демонстрирует результат липосакции.

«Ребятки, а мы идем кататься на серфинге. Посмотрите, как загар ложится на новое тело! Боже мой, что это за Аполлон! В зал еще походим?» — спрашивает Хайдаров певца на одном из видео.

Надежда Бабкина провела отпуск в Крыму. Знаменитость рассказывала, что любит полуостров и каждый раз открывает его для себя заново.

«Мои дорогие! Вы знаете, как я люблю наш Крым. Побывав множество раз на полуострове, я продолжаю открывать его для себя», — делилась Бабкина в микроблоге.

Юморист Евгений Петросян с супругой Татьяной Брухуновой и сыном Ваганом отдыхают в Сочи. Брухунова привезла на отдых 60 килограммов вещей. По ее словам, она приехала на курорт с двумя чемоданами — весом по 30 кг каждый.

«Хочу начать отпускную ленту с жемчужины моей плательной коллекции. Платье — восторг! Впереди много интересного. Не переключайтесь! Вас ждут солнечные луки! Ведь в отпуск я привезла два чемодана, по 30 килограммов в каждом, одежды, обуви и сумочек», — рассказывала супруга артиста.

Какие направления для отдыха сейчас популярны у россиян

В рамках внутреннего туризма россияне отдают предпочтение курортам Краснодарского края, Крыму, Кавказским Минеральным Водам и Дагестану.

По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), скидки на путевки в Крым сейчас доходят до 30% (из-за близости боевых действий), а средний чек на отдых на полуострове, по данным «Слетать.ру», составляет 77 тысяч руб. Средний чек тура в Краснодарский край — 98 тысяч рублей, на Кавказские Минеральные Воды — 75 тысяч рублей, в Дагестан — 99 тысяч руб. По сравнению с прошлым годом почти вдвое вырос спрос на путешествия в Калининградскую область, два пляжа которой в этом году вновь были удостоены престижной международной награды «Голубой флаг».