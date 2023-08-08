Модель plus-size Эшли Грэм показала фигуру в розовом мини-платье
Модель plus-size Эшли Грэм поделилась с подписчиками своих социальных сетей фотографиями в наряде в стиле "барбикор". На размещенных снимках 35-летняя Эшли Грэм позировала в ярко-розовом мини-платье со сборками от молодого польского бренда Magda Butrym.
Модель дополнила образ розовыми босоножками на шпильке, собрала волосы в небрежный пучок и сделала легкий макияж в нюдовых оттенках.
"Всегда что-то готовлю, только не на кухне", - подписала фотографии модель.
В последние месяцы Эшли Грэм стала активнее работать над своей фигурой. Как она признавалась в личном блоге, у нее появилась цель сбросить вес и привести тело в более спортивную форму. Для этого звезда подиумов не только увеличила физическую нагрузку, но добавила в свой бьюти-рацион новые косметологические процедуры.
По словам Грэм, после родов сильно упал иммунитет, и теперь она регулярно бывает в салонах красоты, чтобы вылечить кожу. У модели трое детей от мужа Джастина Эрвина. В 2020 году Грэм впервые стала матерью сына Исаака, а уже в июле 2021 года сообщила поклонникам о новой беременности. 7 января 2022 года она стала матерью близнецов — сыновей Малачи и Романа.