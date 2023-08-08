Эшли Грэм показала фигуру в розовом мини-платье

Модель plus-size Эшли Грэм поделилась с подписчиками своих социальных сетей фотографиями в наряде в стиле "барбикор". На размещенных снимках 35-летняя Эшли Грэм позировала в ярко-розовом мини-платье со сборками от молодого польского бренда Magda Butrym.

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Модель дополнила образ розовыми босоножками на шпильке, собрала волосы в небрежный пучок и сделала легкий макияж в нюдовых оттенках.

"Всегда что-то готовлю, только не на кухне", - подписала фотографии модель.

В последние месяцы Эшли Грэм стала активнее работать над своей фигурой. Как она признавалась в личном блоге, у нее появилась цель сбросить вес и привести тело в более спортивную форму. Для этого звезда подиумов не только увеличила физическую нагрузку, но добавила в свой бьюти-рацион новые косметологические процедуры.