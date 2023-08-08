Супермодель Жизель Бюндхен снялась для обложки Vogue Brazil

Бразильская супермодель, бывший "ангел" Victoria's Secret Жизель Бюндхен стала героиней нового номера журнала Vogue Brazil.

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На обложке издания 43-летняя Жизель Бюндхен позировала в черном бархатном мини-платье с необычным верхом, выполненном в виде треугольника.

Стилисты уложили волосы модели на косой пробор и сделали едва заметный макияж в натуральных оттенках. В интервью звезда подиумов рассказала о своей почти 30-летней карьере в мире моды, подчеркнув, что все эти годы она оставалась верна своим ценностям.

"Я была верна своим ценностям и своей сути, я всегда старалась изо всех сил, серьезно относилась к профессии и всегда была очень профессиональна", - поделилась Жизель Бюндхен.

Бывший "ангел" Victoria's Secret призналась, что в начале карьеры она страдала от панических атак, а ее распорядок дня состоял из кофе, сигарет и вина.

"Мне пришлось пережить трудные времена, чтобы понять, как важен здоровый образ жизни", - отметила модель.

Жизель Бюндхен также затронула тему своего развода с мужем - футболистом Томом Брэди.