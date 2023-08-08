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Супермодель Жизель Бюндхен снялась для обложки Vogue Brazil

Бразильская супермодель, бывший "ангел" Victoria's Secret Жизель Бюндхен стала героиней нового номера журнала Vogue Brazil.

Супермодель Жизель Бюндхен снялась для обложки Vogue Brazil
© Газета.Ru

На обложке издания 43-летняя Жизель Бюндхен позировала в черном бархатном мини-платье с необычным верхом, выполненном в виде треугольника.

Стилисты уложили волосы модели на косой пробор и сделали едва заметный макияж в натуральных оттенках. В интервью звезда подиумов рассказала о своей почти 30-летней карьере в мире моды, подчеркнув, что все эти годы она оставалась верна своим ценностям.

"Я была верна своим ценностям и своей сути, я всегда старалась изо всех сил, серьезно относилась к профессии и всегда была очень профессиональна", - поделилась Жизель Бюндхен.

Бывший "ангел" Victoria's Secret призналась, что в начале карьеры она страдала от панических атак, а ее распорядок дня состоял из кофе, сигарет и вина.

"Мне пришлось пережить трудные времена, чтобы понять, как важен здоровый образ жизни", - отметила модель.

Жизель Бюндхен также затронула тему своего развода с мужем - футболистом Томом Брэди.

"Расставания никогда не бывают легкими, особенно когда СМИ обсуждают каждый твой шаг. Мне помогло то, что сосредоточилась на своих детях, своем здоровье, своих проектах и мечтах", - заявила модель.

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