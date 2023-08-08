Звезда «Не родись красивой» объяснила причины женского одиночества

Российская актриса Юлия Такшина заявила, что чем старше становится человек, тем сложнее ему встретить достойного партнера и построить с ним здоровые отношения. Свое мнение относительно причин частого одиночества зрелых женщин она высказала в интервью «Газете.Ru».

© Lenta.ru

Звезда «Не родись красивой» объяснила, что к определенному возрасту жизнь во всех сферах «устаканивается». Из-за этого в свой налаженный быт бывает сложно впустить нового человека, так как в этом случае зона комфорта непременно разрушится.

Такшина также отметила, что зрелые женщины более трезво оценивают потенциального партнера и реже готовы идти на уступки и подстраиваться под него. «Ты меньше идешь на компромиссы. И, наоборот, где-то начинаешь закрывать глаза на вещи, которые раньше считала неприемлемыми. (…) Пелена юношеского очарования спадает, и ты становишься более зрячей», — подчеркнула актриса.