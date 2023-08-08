Отец Жанны Фриске рассказал, какие пластические операции делала певица

С приходом Жанны Фриске популярность группы «Блестящие» заметно возросла. Армия поклонников увеличивалась, а вместе с ней и количество недоброжелателей и тех, кому не давали покоя доходы солисток герлс-бэнда.

Лицом к лицу с грабителями певица встретилась на лестничной площадке квартиры, что подарил ей отец Владимир Копылов. После инцидента Жанне даже пришлось пробыть несколько дней в больнице, а также прибегнуть к пластической операции.

Отец артистки рассказал, что в ту злосчастную ночь по трагическому стечению обстоятельств Жанна поднялась в квартиру без охранников.

«В ту ночь ["Блестящие"] отработали три концерта, а на следующий день должны были улетать во Владивосток. После концерта водитель, он же охранник, развозил девочек по домам. Привез Жанну к подъезду и сказал: "Ты иди, переоденься, а я пока другую девочку отвезу. А потом за тобой приеду, и мы поедем в аэропорт"», — рассказал он MK.RU.

На этаже уже ждали люди в масках. По словам Владимира, один из грабителей ударил Жанну кастетом по лицу и затащил в квартиру. Неизвестные унесли с собой пять тысяч долларов и украшения и исчезли. Пострадавшую нашел охранник и тут же вызвал скорую.

Вылет во Владивосток, разумеется, отменился.