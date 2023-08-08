Принц Гарри и Меган Маркл решились на новую авантюру

Мятежные родственники короля Великобритании вновь попали в новостные сводки. Принц Гарри и Меган Маркл решились на очередную авантюру в Голливуде.

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Бывают ли актрисы бывшими или это все же не профессия, а образ жизни? Эти и многие другие вопросы задают сегодня миллионы интернет-пользователей, читая об очередной идеи принца Гарри и Меган Маркл. После грандиозного провала и скандального разрыва контракта со Spotify Сассексы решилась на не менее рискованный шаг. На этот раз сын короля Карла III и его жена будут снимать фильм для Netflix.

Как сообщает западная пресса, ссылаясь на инсайдеров, герцогская чета уже приобрела права на роман Карли Форчуна «Встреть меня на озере». Чем Меган и Гарри так привлекла эта книга? Все просто — история напоминает их роман, а и персонажи похожи на них самих.

В центре сюжета — повествование о паре, закрутившей роман в возрасте 30 лет. Партнеры пережили детские травмы, проблемы с психическим здоровьем и потерю родителя, убитого в автокатастрофе. Уже одного этого с лихвой хватает, чтобы вспомнить про принца и его жену. А теперь внимание! Действие романа происходит в Торонто, где Маркл жила во время съемок «Форс-мажоров».

По предварительной оценке экспертов права на роман могли обойтись супругам примерно в три миллиона фунтов стерлингов. Интересно, вернется ли Меган на экраны, чтобы сыграть в задуманном фильме главную роль и поддержит ли ее работу на площадке Гарри? А может Сассексы найдут на роли главных героев кого-то еще? Следим за развитием событий.