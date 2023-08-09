Стала известна причина смерти внука Роберта Де Ниро

Внук Роберта Де Ниро, 19-летний Леандро Де Ниро Родригес, скончался от передозировки наркотиков. Об этом сообщило Управление главного судебно-медицинского эксперта Нью-Йорка.

— Причиной его смерти стало токсическое действие фентанила, бромазолама, алпразолама, 7-аминоклоназепама, кетамина и кокаина, — сообщил судмедэксперт.

Смерть Родригеса была признана несчастным случаем, сообщает Fox News, ссылаясь на ведомство.

14 июля в связи со смертью внука известного актера была арестована 20-летняя София Хейли Маркс. Девушка якобы продавала Леандро наркотики, прежде чем его нашли мертвым в его квартире на Манхэттене.

Через две недели она предстала перед федеральным судом Манхэттена по трем обвинениям, связанным с наркотиками. Девушка согласилась оставаться в заключении до тех пор, пока позднее не попросит об освобождении под залог.

Матерью скончавшегося 2 июля юноши является приемная дочь актера — Дрена. После трагедии она отказалась давать комментарии прессе и не уточнила причину гибели молодого человека.