Отец Фриске рассказал о ее заработках в группе "Блестящие"

Владимир Фриске (Копылов), отец певицы Жанны Фриске, рассказал о её гонорарах во времена выступлений в группе "Блестящие".

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В интервью изданию MK.RU он поведал, что выплаты постепенно увеличивались по мере роста популярности группы и положения Фриске внутри коллектива.

Конкретных сумм он не называл, но сообщил, что в какой-то момент гонораров хватило на дорогую машину и новую квартиру. Оставалось и на большие подарки семье. Например, на 60-летие матери она купила и ей автомобиль.

Одна из самых популярных исполнительниц российского шоу-бизнеса нулевых и первой половины 2010-х умерла от рака в 2015-ом году. Ей было 40 лет.