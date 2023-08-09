Дочь Гузеевой рассказала о переживаниях из-за критики фигуры

Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова часто получает негативные комментарии по поводу несовершенств фигуры. Сама девушка признает, что переживает из-за подобных высказываний, хоть и показывает полное безразличие.

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— Интересно, когда люди пишут такие вещи, им кажется, что я из пластика или из железа? А может, я бесчувственное одноклеточное или растение?! — написала в своем блоге дочь телеведущей.

Бухарова ранее признавалась, что поправилась из-за гормональной терапии. Девушка рассказала, что ей назначили препараты после операции по удалению опухоли. Как уточняется, ей диагностировали поликистоз яичников. При этом Бухарова не сразу поняла, из-за чего возникли болезненные ощущения и нужно ли обращаться к специалистам.