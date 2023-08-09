Мама Тимати объяснила, почему дочь рэпера не улыбается на фото

С бабушкой девятилетней Алисе, бесспорно, повезло. Даже Анастасия Решетова, которая так и не смогла подружиться с Симоной Яковлевной, как-то отмечала, что она прирожденный воспитатель. Впрочем, доказательство и так налицо: Алиса в свои годы отлично знает английский язык, занимается танцами и катается на серфе не хуже взрослых. Но мама Тимати, вопреки стереотипам наставников умных деток, рассказывает подписчикам не только о достижениях внучки. Ее принцип — честно и без прикрас, причем во всем.

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На днях были опубликованы снимки с профессиональной фотосессии, в которой приняла участие Алиса. На всех девочка серьезна как никогда, но бабушка, предвосхищая реакцию комментаторов, написала пост, в котором объяснила, что на этих снимках Алиса именно такая, какая есть.

«Часто, фотографируя человека, мы говорим "улыбайся", тем самым надевая на него определенную маску, за которой не видно сути», — отметила она.

Симона подчеркнула, что автор фотосессии нравится ей тем, что умеет «заглянуть ребенку прямо в душу»:

«Его не заставляют "казаться", он живет в своей стихии».