Отец Жанны Фриске рассказал, как певицу ограбили и сломали ей нос
Отец певицы Жанны Фриске Владимир в интервью mk.ru вспомнил, как на дочь однажды напали вооруженные грабители.
Фриске рассказал, что в тот день его дочь отработала три концерта вместе с группой «Блестящие». Артистка должна была лететь во Владивосток, однако перед этим водитель отвез Жанну к ее квартире, где на этаже певицу уже ждали грабители.
«Жанна поднялась на этаж, а там ее уже ждали. Они были в масках. Дочь, увидев их, закричала, а в этот момент один из грабителей ударил ее кастетом по лицу и перебил переносицу. Жанна потеряла сознание, а они ее затащили в квартиру и сказали, когда она очнулась: «Будешь спокойно сидеть и скажешь, где деньги, и мы тебя не тронем», — вспомнил Фриске.
Мужчина отметил, что бандиты забрали около $5 тысяч и драгоценности. Фриске рассказал, что на место происшествия приезжали полицейские и сотрудники ФСБ, однако злоумышленников найти так и не удалось. По словам отца звезды, Жанне пришлось делать пластическую операцию, чтобы скрыть последствия травмы носа.