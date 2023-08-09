Отец Жанны Фриске рассказал, как певицу ограбили и сломали ей нос

«Жанна поднялась на этаж, а там ее уже ждали. Они были в масках. Дочь, увидев их, закричала, а в этот момент один из грабителей ударил ее кастетом по лицу и перебил переносицу. Жанна потеряла сознание, а они ее затащили в квартиру и сказали, когда она очнулась: «Будешь спокойно сидеть и скажешь, где деньги, и мы тебя не тронем», — вспомнил Фриске.