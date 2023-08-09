48-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» показала фигуру в купальнике

Американская актриса Ева Лонгория показала фигуру в откровенном образе и порадовала фанатов. Соответствующие публикации и комментарии появились на ее странице в Instagram( запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

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Так, на размещенном фото 48-летняя звезда телесериала «Отчаянные домохозяйки» запечатлена лежащей на шезлонге в черном раздельном купальнике. Видно, что плавки и бюстгальтер оформлены завязками и треугольными разрезами по краям. Внешний вид знаменитости дополняют кепка в тон бикини, солнцезащитные очки и круглые серьги.

Поклонники восхитились подтянутым телом Лонгории, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более 118 тысяч лайков.

«Ты очень красивая женщина», «Абсолютно потрясающая», «Как горячо», «Идеальная женщина», «Богиня», — высказывались они.