Беременная Рианна показала, как кормит сына грудью
Певица Рианна поделилась с подписчиками своих социальных сетей серией фотографий, на которых она кормит грудью своего сына RZA.
На размещенных снимках 35-летняя Рианна, которая в данный момент ждет второго ребенка от своего возлюбленного A$AP Rocky, позировала в черном бюстгальтере для кормящих матерей от своего бренда одежды Savage x Fenty. Певица держала на руках своего годовалого сына и кормила его грудью.
«Это не мамины бюстгальтеры для беременных… они разработаны Рианной и одобрены ребенком RZA»,— подписала пост звезда.
По данным Vogue, в новую коллекцию Рианны для Savage x Fenty вошли три варианта бюстгальтеров и футболка-оверсайз с надписью «Make More Babies». Модели представлены в размерах от XXS до 4X, а цены варьируются от $35 до $60.
«Новая капсула для беременных предназначена для того, чтобы приносить уверенность и комфорт мамам на каждом этапе их путешествия. Я хочу напомнить людям, что вы все еще можете направлять сексуальность и чувствовать себя хорошо, будучи родителем», — сказала Рианна в интервью изданию.
В мае 2022 года у Рианны и ее бойфренда, рэпера A$AP Rocky (Раким Майерс), родился сын Риза Этельстон. Звезды назвали первенца в честь лидера хип-хоп-группы Wu-Tang Clan Роберта Диггза (RZA). В настоящее время пара ждет появления на свет второго ребенка.