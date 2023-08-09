Бывшая возлюбленная Киркорова рассказала, что ее привлекало в музыканте

Бывшая возлюбленная Филиппа Киркорова, диджей Катя Гусева в интервью Светлане Баласанян призналась, что певец казался ей идеальным мужчиной из-за своей внимательности и любви к шопингу.

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«Я была к нему очень привязана. Он мне казался идеальным мужчиной, который любит шопинг, балует подарками, который очень вдохновляет и подпитывает правильной информацией», — вспомнила Гусева.

По словам музыканта, она всегда прислушивалась к советам Киркорова и даже не представляла своей жизни без певца. Он подчеркнула, что артист открыл ей глаза на многие вещи — звезда часто подчеркивал, что надо бывать «не такой, как все», работать и быть яркой.

Однако Гусева решила выйти замуж за юриста Михаила Сазонова, так как чувствует себя защищенной в присутствии мужа. Девушка считает, что у Киркорова тоже есть новая пассия. Она заметила, что он счастлив: у артиста «горящие глаза» и «шикарное преображение» во внешности в целом.