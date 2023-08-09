Звезда «Кухни» рассказала, почему муж не ревнует ее к коллегам

«У меня слишком умный муж, большой профессионал, у которого в свое время было по 25 концертов в месяц, он собирал стадионы и не понаслышке знает, что такое съемочная площадка, для того, чтобы ревновать к партнеру по сценической площадке. Это было бы глупо. У нас вряд ли бы что-то получилось, если бы он мыслил так скудно», — заявила Темичева.