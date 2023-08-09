Звезда «Кухни» рассказала, почему муж не ревнует ее к коллегам

Звезда «Кухни» Ирина Темичева рассказала, почему муж не ревнует ее к коллегам
Актриса Ирина Темичева, известная по роли Евы в сериале «Кухня», призналась, что муж не ревнует ее к знаменитым коллегам. Об этом артистка рассказала в интервью «А теперь внимание!».
«У меня слишком умный муж, большой профессионал, у которого в свое время было по 25 концертов в месяц, он собирал стадионы и не понаслышке знает, что такое съемочная площадка, для того, чтобы ревновать к партнеру по сценической площадке. Это было бы глупо. У нас вряд ли бы что-то получилось, если бы он мыслил так скудно», — заявила Темичева.
Она также добавила, что никогда не состояла в отношениях с Нагиевым, вопреки слухам. Темичева призналась, что об их возможной романтической связи рассказали в шутку сами актеры в интервью, а потом эта история начала обрастать подробностями.
Звезда также упомянула, что больше не обижается из-за того, что ее часто называют Евой из «Кухни», хотя работа над проектом закончилась почти десять лет назад. По словам актрисы, был период, когда связь с «Кухней» ее действительно волновала, но теперь же она, наоборот, радуется от подобного.
«Пусть так называют. Это точно никак оскорбить не должно. Классно, что есть такая роль. Хотя, конечно, хочется, чтобы другие проекты тоже были так узнаваемы», — подытожила Темичева.