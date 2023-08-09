Врачи обнаружили у Лады Дэнс внутримозговую гематому

У российской певицы Лады Дэнс (настоящее имя — Лада Волкова) врачи обнаружили внутримозговую гематому. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным издания, из-за этого у артистки начались проблемы с речью. При этом уточняется, что ДТП случилось во время поездки на такси, в машине находились четыре человека, включая певицу.

Ранее появилась информация, что состояние Лады Дэнс ухудшилось.