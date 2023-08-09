44-летняя Кортни Кардашьян поделилась новыми «беременными» снимками

На снимках 44-летняя Кортни Кардашьян позировала в миниатюрном красном бикини от бренда Good American, принадлежащем ее сестре Хлои Кардашьян . Купальник, состоящий из треугольного лифа и трусов с заниженной талией, подчеркнул заметно округлившийся живот звезды. Кортни завершила пляжный образ черными солнцезащитными очками в узкой оправе.

17 июня стало известно, что Кортни Кардашьян ждет четвертого ребенка от барабанщика группы Blink-182 Трэвиса Баркера, за которым она замужем с весны 2022 года. В начале июля инсайдер из близкого окружения звезды рассказал журналистам Daily Mail, что Кортни намерена заработать миллионы на своем еще не родившемся ребенке. Он уточнил, что в ближайшее время звезда планирует расширить линейки своих брендов Poosh и Lemme, добавив в ассортимент витамины для репродуктивного здоровья, детскую одежду и другие товары для будущих матерей и младенцев.