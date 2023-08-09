Пэрис Хилтон восхитила фанатов образом в стиле «барбикор»

Американская актриса, певица и модель Пэрис Хилтон поделилась с подписчиками своих социальных сетей серией фотографий в купальнике, сделанных во время отпуска в Греции.

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На размещенных снимках 42-летняя Пэрис Хилтон позировала на яхте в миниатюрном розовом купальнике, состоящем из треугольного лифа на завязках и трусов с заниженной талией. Светская львица дополнила пляжный образ бело-розовыми сабо на плетеной танкетке и солнцезащитными очками в белой оправе от французского модного дома Chanel.

Подписчики восхитились подтянутой фигурой звезды и отметили сходство Пэрис Хилтон с Барби.

«Как вам удается выглядеть в 42 на 21?», «Роскошная фигура», «Выглядите потрясающе», «Вот она настоящая жизнь Барби», «Похоже на удаленную сцену из «Барби», «Идеальная Барби», «Вы должны были сыграть роль в «Барби», — написали пользователи в комментариях.

В ноябре 2021 года она вышла замуж за бизнесмена Картера Реума. 25 января 2023 года Пэрис Хилтон объявила о том, что у них с супругом родился сын, которого они назвали Феникс. Малыш появился на свет с помощью суррогатной матери.