В Сети раскритиковали свежие фото Лонгории: в чем дело

Ничто не могло потревожить звезду «Отчаянных домохозяек» на отдыхе в Испании, если бы не одно «но»: пока Ева Лонгория наслаждалась палящим солнцем и буднями в кругу семьи, проворные папарацци не теряли времени. Они подловили звезду в не самом удачном ракурсе, продемонстрировав интернет-зевакам неидеальное тело актрисы. Сработало с эффектом бомбы: критики с волчьим аппетитом напали на Еву из-за одной детали на снимках.

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Все дело в том, что Лонгория — не из числа тех, кто стесняется своих недостатков. Наличие целлюлита не помешало ей надеть сексуальное черное бикини, чтобы вдоволь позагорать и понежиться на пляже. Зато публику смелость и несовершенства селебрити, кажется, вывели из себя: под фотографиями Евы в Сети хейтеры не поленились пристыдить ее за целлюлит. «Я прошу прощения, но это анти-вау», «Не согласен со словом "прекрасная" на этих фото», — написали комментаторы на портале The Mirror.

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