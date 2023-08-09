В Сети раскритиковали свежие фото Лонгории: в чем дело

В Сети раскритиковали свежие фото Евы Лонгории: в чем дело
Ничто не могло потревожить звезду «Отчаянных домохозяек» на отдыхе в Испании, если бы не одно «но»: пока Ева Лонгория наслаждалась палящим солнцем и буднями в кругу семьи, проворные папарацци не теряли времени. Они подловили звезду в не самом удачном ракурсе, продемонстрировав интернет-зевакам неидеальное тело актрисы. Сработало с эффектом бомбы: критики с волчьим аппетитом напали на Еву из-за одной детали на снимках.
Все дело в том, что Лонгория — не из числа тех, кто стесняется своих недостатков. Наличие целлюлита не помешало ей надеть сексуальное черное бикини, чтобы вдоволь позагорать и понежиться на пляже. Зато публику смелость и несовершенства селебрити, кажется, вывели из себя: под фотографиями Евы в Сети хейтеры не поленились пристыдить ее за целлюлит. «Я прошу прощения, но это анти-вау», «Не согласен со словом "прекрасная" на этих фото», — написали комментаторы на портале The Mirror.
К счастью, нашлись и те, кто вступился за голливудскую знаменитость. Уж что, а осуждение фигуры сегодня кажется и впрямь странным, особенно если речь идет о Еве Лонгории, которая в свои 48 лет вполне может похвастаться завидными формами.