Меган Фокс планирует выпустить собственный поэтический сборник

Актриса Меган Фокс выпустит 7 ноября сборник стихов, который будет называться «Красивые мальчики ядовиты». Об этом сообщает Dazed.

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Это станет первой попыткой звезды фильма «Тело Дженнифер» выступить на литературном поприще в качестве автора.

При этом издательство, благодаря которому книга Фокс увидит свет, называет будущий сборник «мрачным и душераздирающим».

«Переверните страницу, откусите яблоко и впейтесь зубами в самую затягивающую книгу, которую вы прочтете», — говорится в описании.

В предстоящий сборник войдет 80 стихотворений. Как признавалась сама Фокс, эти стихи она написала в попытке избавиться от болезни, укоренившейся в ней из-за молчания.

«Я провела всю свою жизнь, храня секреты мужчин, мое тело болит от того, что я несу груз их грехов», — заявила актриса.

Фокс надеется, что «Красивые мальчики ядовиты» вдохновит людей вернуть свое счастье и индивидуальность.