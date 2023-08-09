Младшая сестра Кейт Мосс в обнаженном виде «прокляла бывших»

«Очень жаль, что вам приходится делать это ради славы. Играете с дьяволом, и огонь будет охотиться за вами, дорогая», «Лучше практикуйте благодарность. Злые и несчастные люди не очень-то любят счастливых и радостных. Благодарность — лучшая месть», «Вероятно, она была травмирована с рождения и не понимает, что происходит», — написали пользователи под постом.