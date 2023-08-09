Младшая сестра Кейт Мосс в обнаженном виде «прокляла бывших»

Модель Лотти Мосс опубликовала новые откровенные фотографии. Снимками она поделилась в социальных сетях.
25-летняя Лотти Мосс предстала перед подписчиками в необычном образе: девушка позировала полностью обнаженной в нарисованной мелом пентаграмме на фоне горящих свечей.
«Прокляни бывшего», — подписала снимки модель.
Подписчики не оценили «ритуал» Лотти Мосс и обрушились на модель с негативными комментариями.
«Очень жаль, что вам приходится делать это ради славы. Играете с дьяволом, и огонь будет охотиться за вами, дорогая», «Лучше практикуйте благодарность. Злые и несчастные люди не очень-то любят счастливых и радостных. Благодарность — лучшая месть», «Вероятно, она была травмирована с рождения и не понимает, что происходит», — написали пользователи под постом.
Лотти Мосс — сводная сестра Кейт Мосс по отцу. Вслед за знаменитой сестрой девушка решила связать свою жизнь с модельным бизнесом и к 24 годам успела поработать с такими брендами, как Calvin Klein и Chanel. У Лотти также есть аккаунт на OnlyFans, в котором девушка делится откровенными снимками и видеороликами.