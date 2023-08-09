Домогательства и брак с нелюбимым: какой была личная жизнь Васильевой

Советская и российская актриса Вера Васильева умерла в возрасте 97 лет, посвятив всю жизнь сцене. Как актриса влюбилась в женатого мужчину, пережила домогательства и почему вступила в брак с нелюбимым человеком?

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Как Васильева влюбилась в женатого режиссера

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Вера Васильева служила в Московском академическом театре сатиры с 1948 года. Спустя год она получила главную женскую роль в мюзикле «Свадьба с приданым». На первой читке актриса познакомилась с режиссером пьесы Борисом Равенских, в которого сразу же влюбилась. Педагог ответил на ее чувства, несмотря на то что был женат на актрисе Лилии Гриценко.

Роман Васильевой и режиссера просуществовал шесть лет. Отношения были закончены по инициативе артистки. Вскоре она вышла замуж за коллегу Владимира Ушакова. Спустя много лет в документальном фильме Первого канала «Вера Васильева. С чувством благодарности за жизнь» она призналась, что всю жизнь любила только Равенских.

«Я понимала, что меня ждет сложная судьба, которую я не вынесу. Тогда, ничего не выясняя, исчезла из этой жизни. Как бывает — человек бросился в пропасть, и его нет. На всю жизнь у меня осталось только одно — как я любила и как меня любили. С Равенских мы увиделись лишь спустя 10 лет в „Доме актера“. Я сидела, а он подошел и спросил, как я живу. Ответила, что нормально, и все. У меня ощущение, люди думают, что нет любви. Я-то знаю, что это есть», — высказалась артистка.

Как Васильева вышла замуж за Ушакова

Первый и единственный муж Веры Васильевой — народный артист РФ Владимир Ушаков. В спектакле «Свадьба с приданым» они играли главные роли. Актер два года добивался расположения коллеги. Актриса рассказывала «Собеседнику», что получала от него предложения руки и сердца несчитанное количество раз.

«Володя как-то пришел к нам домой и сказал: «Я не войду, пока ты не скажешь „да“, а руки при этом держал сзади. И потом добавил: „Если ты не согласна, то к тебе больше никогда не подойду“. И тогда я ответила: „Да“. Сразу откуда-то появились шампанское и цветы, я сказала родителям о том, что согласилась стать женой Володи, и мы поехали к нему в общежитие. Там друзья собрали все, что у кого было, на стол, и так, экспромтом, сыграли свадьбу», — поделилась артистка.

Вера Васильева говорила, что прожила с мужем счастливую жизнь. Супруг всегда поддерживал ее, понимал ее творческие проблемы и даже взял на себя домашние обязанности по хозяйству. Они прожили в браке 56 лет — до самой смерти Ушакова. Детей в браке не было, ведь всю жизнь актриса посвятила театру, часто уезжала на гастроли.

«У меня нет рецепта счастливой семейной жизни. Потому что, когда я выходила замуж за своего мужа, с которым я прожила очень хорошо, я любила другого человека. Может быть, рецепт только в том, что он добивался моей любви, раз я его не любила тогда», — говорила Васильева в программе «Однажды».

Как Васильева пережила домогательства Пырьева

Вера Васильева оказалась в числе актрис, подвергшихся домогательствам. В мемуарах артистка призналась, что после того как фильм «Сказание о земле Сибирской» вышел на экраны, режиссер Иван Пырьев пригласил ее в свой гостиничный номер, сделав недвусмысленное предложение отблагодарить его за успех.

В то время Васильева не решалась рассказывать о случившемся, а спустя годы пересмотрела свое отношение к произошедшему и считала приставания «безумной ошибкой» и «привычным поведением всех людей», работающих в этой индустрии.