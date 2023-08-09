Звезда «Не родись красивой» рассказала, как поддерживает себя в форме

«Если я начну на них сидеть, просто не выдержу своего рабочего графика. В еде себя особо не ограничиваю, единственное — стараюсь не есть после 18:00. Не потому, что боюсь поправиться, а так как плохо сплю, если у меня полный желудок. Спортом у меня нет времени заниматься, к сожалению. Но зато сейчас на съемках «Балабола» я столько дерусь и бегаю, что это очень круто держит меня в тонусе. Там и трюки есть, и драки — в общем, не расслабиться», — поделилась артистка.