Звезда «Не родись красивой» рассказала, как поддерживает себя в форме

Звезда «Не родись красивой» Юлия Такшина рассказала, как поддерживает себя в форме
Звезда «Не родись красивой» Юлия Такшина рассказала, как поддерживает себя в форме. Актриса призналась в интервью Леди Mail.ru, что отказалась от диет.
«Если я начну на них сидеть, просто не выдержу своего рабочего графика. В еде себя особо не ограничиваю, единственное — стараюсь не есть после 18:00. Не потому, что боюсь поправиться, а так как плохо сплю, если у меня полный желудок. Спортом у меня нет времени заниматься, к сожалению. Но зато сейчас на съемках «Балабола» я столько дерусь и бегаю, что это очень круто держит меня в тонусе. Там и трюки есть, и драки — в общем, не расслабиться», — поделилась артистка.
Юлия Такшина говорила, что в 17 лет довела себя до истощения, поскольку хотела выглядеть как звезды шоу-бизнеса. Актриса похудела с 56 до 39 килограммов и ела только фасоль с яблоками. После второй госпитализации артистка приняла решение прекратить «издевательства» над собой.
Юлия Такшина воспитывает двоих детей от коллеги по сериалу «Не родись красивой» Григория Антипенко, их старшему сыну Ивану 16 лет, а младшему Федору 14 лет. Артисты начали жить вместе в 2006 году, а расстались через шесть лет, так и не зарегистрировав отношения. По словам Антипенко, у него не было каких-то разногласий или конфликтов с Такшиной, они разъехались потому, что им просто надоело жить под одной крышей. Актер после расставания оставил квартиру Юлии и детям.