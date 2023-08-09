Певица Наталья Штурм объяснила, почему не торопится замуж

Певица Наталья Штурм в интервью «Газете.Ru» рассказала, почему не спешит выходить замуж. В ноябре 2022 года артистка заявила, что жених Альберт (его фамилию Штурм не раскрывает. – Прим. «Газеты.Ru») сделал ей предложение, однако возлюбленные не выбрали точную дату свадьбы. По словам исполнительницы, она дважды была замужем и ей «не надо никому ничего доказывать». Артистка пошутила, что выйдет замуж, если понадобится кредит.

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«Когда захочется, тогда и сделаем. Я по этому поводу не переживаю. Дважды в моей жизни было так, что после официальной свадьбы отношения начинали разрушаться. Так зачем? Отвечу в своем стиле — понадобится кредит, конечно, распишемся (смеется)», — объяснила артистка.

Наталья Штурм дважды выходила замуж. Ее первым супругом стал Сергей Деев: в 1989 году у пары родилась дочь Елена. В «нулевые» певица была замужем за Игорем Павловым. В 2004 году у них родился сын Арсений.