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Екатерина Климова сравнила себя с Джоли и Энистон

Российская актриса Екатерина Климова сравнила себя с зарубежными звездами, коллегами из Голливуда, Анджелиной Джоли и Дженнифер Энистон. Соответствующий снимок она выложила в социальных сетях.

Климова сравнила себя с Джоли и Энистон
© Рамблер

Актриса опубликовала коллаж, где изображена она, а рядом Анджелина Джоли и написала каламбур:

"Раньше мне говорили, что я похожа на Энистон. Сейчас — на Джоли. Это же какой-то Брэд"

Сосети

Поклонники актрисы подтвердили ее схожесть с мировыми звездами и отметили красоту актрисы. Некоторые комментаторы заявили, что Климова похожа на Наталью Орейро и Ирину Алферову.

Актрисы России и Голливуда, похожие друг на друга

Ранее сообщалось, что Екатерина Климова рассказала, как подверглась домогательству.

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