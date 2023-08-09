Екатерина Климова сравнила себя с Джоли и Энистон
Российская актриса Екатерина Климова сравнила себя с зарубежными звездами, коллегами из Голливуда, Анджелиной Джоли и Дженнифер Энистон. Соответствующий снимок она выложила в социальных сетях.
Актриса опубликовала коллаж, где изображена она, а рядом Анджелина Джоли и написала каламбур:
"Раньше мне говорили, что я похожа на Энистон. Сейчас — на Джоли. Это же какой-то Брэд"
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Поклонники актрисы подтвердили ее схожесть с мировыми звездами и отметили красоту актрисы. Некоторые комментаторы заявили, что Климова похожа на Наталью Орейро и Ирину Алферову.
Ранее сообщалось, что Екатерина Климова рассказала, как подверглась домогательству.
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