Макгрегор показал фото роскошных подарков жене за сотни тысяч рублей

Ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор показал фото роскошных подарков жене Ди Девлин за сотни тысяч рублей. Соответствующие снимки появились на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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Так, на размещенных фото, которые были сделаны в день рождения супруги спортсмена, запечатлены две сумки люксового бренда Chanel. Так, одна из них украшена сияющими пайетками, а другая — выполнена из телячьей кожи. Известно, что цена второй сумки составляет около 700 тысяч рублей.

Макгрегор Louis Vuitton белого цвета, дополненную золотистой цепью и подвесками в виде цветов.