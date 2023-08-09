Леша Свик собирается судиться с якобы родившей от него женщиной

Юрист рэпера Леши Свика по семейным делам Кирилл Гавриличев сообщил в беседе с Super, что артист намерен подать в суд на девушку, заявившую о наличии ребенка от него.

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Гавриличев заявил, что Свик не знаком с девушкой. Он отметил, что звезда планирует обратиться в суд с иском о защите своей чести и достоинства, а также взыскать с фанатки компенсацию морального вреда в размере миллиона рублей. По словам юриста, эти деньги он потратит на благотворительность.

В июле фанатка певца по имени Екатерина написала в соцсетях издания «Блокнот», что уже несколько лет воспитывает дочь от рэпера. Вскоре ее сообщения были удалены.

«Противно его (Свика) слушать. А то, что Стефания моя растет без папы, он об этом не думает. Тупо людям сейчас ложь заливает. Но по итогу потом за все ответит», — отметила Екатерина.

Гавриличев и Свик предположили, что фанаткой «движет жажда славы и желание очернить» певца.