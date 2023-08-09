Омаров поделился секретом счастливых отношений

Экс-супруг Бородиной уже больше года встречается с девушкой Валерией.

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Бывший муж Ксении Бородиной бизнесмен Курбан Омаров поделился с подписчиками секретом идеальных отношений.

«Чем больше любви и заботы я вкладываю в это прекрасное создание, тем больше получаю назад. Ведь женщина — костер, чем больше дров в него подкинешь, тем сильнее согреет», — рассказал Курбан.

Некоторые пользователи Сети недоумевают — неужели с Бородиной были какие-то неправильные «дрова»?

Телеведущая Ксения Бородина в 2015 году вышла замуж за бизнесмена Курбана Омарова. В конце того же года у супругов родилась дочь Теона. Однако спустя шесть лет звезды решили развестись.