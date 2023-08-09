Курбан Омаров поделился секретом счастливых отношений: «Женщина — это костер»
Экс-супруг Бородиной уже больше года встречается с девушкой Валерией.
Бывший муж Ксении Бородиной бизнесмен Курбан Омаров поделился с подписчиками секретом идеальных отношений.
«Чем больше любви и заботы я вкладываю в это прекрасное создание, тем больше получаю назад. Ведь женщина — костер, чем больше дров в него подкинешь, тем сильнее согреет», — рассказал Курбан.
Некоторые пользователи Сети недоумевают — неужели с Бородиной были какие-то неправильные «дрова»?
Телеведущая Ксения Бородина в 2015 году вышла замуж за бизнесмена Курбана Омарова. В конце того же года у супругов родилась дочь Теона. Однако спустя шесть лет звезды решили развестись.
В откровенном интервью Бородина рассказала, что причиной расставания стали измены мужа. Детективы, которых наняла знаменитость, достали записи с камер, фото, адреса квартир и фамилии девушек, с которыми был Омаров. Тогда ведущая собрала все вещи супруга в мусорные мешки и выгнала его из дома.