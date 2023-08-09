35-летний российский певец и актер, режиссер и автор песен Алексей Воробьев, представлявший свою страну на "Евровидении" 2011 года, был вынужден обратиться за помощью медиков. О чем рассказал в видеоролике, размещенном в соцсети.

Оказалось, что певец полтора месяца прожил с осколком стекла в руке.

Со слов Воробьева, инцидент, который он расценивает как "странный", произошел, когда на стакан с водой упала картина. Стакан разбился - "и осколок вошел мне в руку, прямо в ладонь", говорит певец.

После артист так и ходил с травмой все это время, в надежде, что "само пройдет, заживет". Но не заживало.

"Сейчас я в больнице, и выяснилось, что полтора месяца у меня в ладони осколок стекла", заключил Воробьев, который к ситуации, похоже, отнесся с юмором.

"У вас еще есть вопросы, почему мужчины живут не так долго, как женщины?" - иронично поинтересовался он.