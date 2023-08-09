Хэлли Берри рассказала о жизни после менопаузы

56-летняя американская актриса, звезда «Людей Икс» Хэлли Берри рассказала о своей жизни после менопаузы. Об этом пишет издание Women's Health.

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По словам Берри, к 56 годам она достигла своего пика и поняла, что стереотипы о менопаузе не соответствуют действительности. «Речь о вещах в духе "твоя жизнь кончена", "ты больше не нужна", "в обществе тебе больше нет места, "пора на пенсию", "пора собирать вещички"», — объясняет актриса.

Она также заявила, что теперь собирается заниматься только режиссурой и вряд ли вернется к актерской професии. «Нельзя просто снова стать дрессированным медведем, это невозможно. Я бросаю вызов каждому сценарию, я спрашиваю: а какая тут женская оптика? — говорит она. — Так многие сценарии все еще пишут мужчины, мужчины пишут женские роли, роли персонажей, которых они не понимают».

У Хэлли Берри растут двое детей — 15-летняя Нала Ариэла от бывшего избранника Габриэля Одри и 9-летний Масео-Роберт, рожденный от экс-супруга Оливье Мартинеса. С 2020 года Берри состоится в отношениях с музыкантом, обладателем «Грэмми» Ван Хантом.