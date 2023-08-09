Седокова раскрыла секреты женской красоты в 40-летнем возрасте

— Какой-то враг сказал мне давно, что наносить крем для глаз нужно только на зону под глазами. Но по факту верхнее веко — это та зона, за которой нужно следить и ухаживать даже больше. Если мелкие морщинки внизу можно убрать ботоксом, то с верхним веком это не пройдет, — отметила Седокова в своем микроблоге.