Седокова раскрыла секреты женской красоты в 40-летнем возрасте
Бывшая солистка «ВИА Гра», 40-летняя певица Анна Седокова поделилась с подписчиками несколькими секретами, которые помогут сохранить красоту в зрелом возрасте. Артистка убеждена, что для этого нужно ухаживать за кожей особенным способом.
Седокова призналась, что раньше совершала несколько ошибок при таких процедурах. Например, зачастую звезда не умывалась после снятия макияжа. Однако со временем она поняла, что одного протирания кожи тоником после очищения от декоративной косметики недостаточно. При этом косметолог подсказала ей, что лицо, шею и декольте нужно воспринимать как одну зону, поэтому они нуждаются в умывании утром и вечером. Еще одну хитрость знаменитость применяет при нанесении крема для глаз.
— Какой-то враг сказал мне давно, что наносить крем для глаз нужно только на зону под глазами. Но по факту верхнее веко — это та зона, за которой нужно следить и ухаживать даже больше. Если мелкие морщинки внизу можно убрать ботоксом, то с верхним веком это не пройдет, — отметила Седокова в своем микроблоге.