Психолог высказалась об отношениях Богомолова и Собчак

Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов вместе почти четыре года. Психолог Вероника Степанова считает, что у возлюбленных достаточно тяжелые отношения из-за характера мужчины.

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— Он уже не знает, как отдохнуть. Он себялюбивый, эгоистичный. Ему со своей Дашей Мороз было намного проще. Он где-то в глубине души, может, сожалеет, мол, эх, с Дашей бы прокатило свалить, уехать, уйти в загул, а тут пиявка, особа контролирующая, властная, подавляющая, — сказала она на своем YouTube-канале.

При этом психолог не может сказать, как долго пара будет друг с другом. Однако Богомолову достаточно сложно быть в этих отношениях, отметила специалист.

Недавно Богомолов раскрыл секрет начала своих отношений с Собчак. На первом свидании скандальная светская львица смогла его удивить.