Директор певицы Алсу Сергей Фадеев рассказал «Газете.Ru», что в семье исполнительницы «все в порядке». Так он прокомментировал публикации в СМИ о том, что Алсу пришла на концерт Леонида Агутина без обручального кольца, а до этого писала о «стрессовых изменениях» в соцсетях. Фадеев отметил, что занимается творчеством, поэтому не следит за тем, носит ли Алсу обручальное кольцо.

«Никакого разлада не произошло, но я это не комментирую. На концерте Агутина меня не было, поэтому я не знаю, она была с кольцом или без кольца. Я за этим не слежу. Но комментировать я ничего не буду, потому что я занимаюсь творчеством. Я думаю, кроме ее самой или ее супруга вряд ли кто-то вам даст комментарий, который касается их личной жизни. Поверьте, там все в порядке», — сказал он.