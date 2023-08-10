Айза-Лилуна Ай объяснила, почему не может вернуться в Москву
Как мы поняли, бывшая жена Гуфа Айза-Лилуна Ай, живущая сейчас на Бали, соскучилась по родной Москве. Однако вернуться домой бизнесвумен, как выяснилось, пока не может. И у нее на это пять причин. Ой, то есть четыре.
Айза очень четко сформулировала и озвучила их в соцсетях. Рассказываем. Во-первых, московская квартира девушки все еще не готова для жизни: внутри нет ничего, даже кроватей. Айза жалуется, что заказанную мебель ждет уже много месяцев.
Доставлена только кухня — и та пока не собрана. Во-вторых, нельзя просто взять и бросить недостроенный дом на Бали: тут тоже все происходит долго и дорого. В-третьих, цена авиабилетов не позволяет часто летать туда-сюда, это сильно бьет по бюджету. Вдобавок ко всему дети Айзы пошли в школу на острове, которая стоит больших денег. Бросать ее — вообще не вариант: «глупо и несправедливо».