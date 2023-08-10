Айза-Лилуна Ай объяснила, почему не может вернуться в Москву

Как мы поняли, бывшая жена Гуфа Айза-Лилуна Ай, живущая сейчас на Бали, соскучилась по родной Москве. Однако вернуться домой бизнесвумен, как выяснилось, пока не может. И у нее на это пять причин. Ой, то есть четыре.

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Айза очень четко сформулировала и озвучила их в соцсетях. Рассказываем. Во-первых, московская квартира девушки все еще не готова для жизни: внутри нет ничего, даже кроватей. Айза жалуется, что заказанную мебель ждет уже много месяцев.