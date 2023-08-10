«Русский колхоз»: Ивлееву высмеяли за сумку «из ковра»

Телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева показала фото с новым аксессуаром, и ее подняли на смех в сети фразой «русский колхоз». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена)

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На размещенных снимках 32-летняя инфлюэнсерша предстала, позируя на улице в брючном костюме в клетку с собакой на руках. Образ она дополнила объемной прямоугольной сумкой бордового цвета с бахромой и растительными узорами.

Подписчики оценили внешний вид знаменитости в комментариях.

«Что за сумка из бабушкиного ковра?», «Так вот куда палас из прихожей пропал», «Сумка — импортозамещение?», «А потом можно на этой сумке улететь. Арабская ночь...», «За углом тихо плачет бабушка, у которой украли ковер со стены», «Русский колхоз», — заявили пользователи сети.