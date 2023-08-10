Алексей Воробьев объяснил, почему еще не женат

По словам исполнителя, как актер он с 19 лет изучает поведение и эмоции людей, и при знакомстве он всегда распознает ложь. Поэтому Воробьеву сложно сближаться с людьми:

"Когда мое сердце чувствуешь фальшь, мое сознание начинает очень холодно анализировать поведение, слова и даже физику тела человека. Я знаю, что именно поэтому мне очень трудно сближаться с людьми. Но именно это, я уверен, поможет мне не ошибиться в выборе".

При этом певец признается, что он мечтает о супруге и детях. Воробьев рассказал, что последний раз он "по-настоящему" влюблялся очень давно. Тогда девушка разила сердце артисту, а он, в свою очередь, больше никогда не был близок и искренен в своих чувствах ни с кем из женщин.