Ляйсан Утяшева показала фигуру в бикини

Мастер спорта по художественной гимнастике и телеведущая Ляйсан Утяшева снялась в купальнике во время отдыха в Турции. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

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На размещенных кадрах 38-летняя знаменитость позировала в солнцезащитных очках, белых шлепанцах и бикини. Супруга комика Павла Воли выбрала комплект с топом на косточках с высокой перемычкой и тонкими бретелями, показав стройную фигуру и татуировку на животе.

«Отпуск, лето и солнце — это прекрасно», — подписала она кадры.

В свою очередь, подписчики оценили внешний вид ведущей в комментариях.

«Какая красивая картинка! Восхищаюсь!», «Красотка Ляйсан», «Невероятная», — высказались пользователи сети.