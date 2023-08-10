Жена Никиты Преснякова назвала плюсы жизни в США

Жена Никиты Преснякова Алена рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что в США много мест для активного отдыха.

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Преснякова объяснила, что обожает пешие прогулки. По словам жены музыканта, она стала чаще заниматься спортом, так как в Америке есть много возможностей для этого.

«Счастлива, что здесь столько классных локаций для хайкинга и в целом для активного отдыха. Сегодня прошли пять километров с такими потрясающими видами», — поделилась девушка.

С сентября 2022 года музыкант Никита Пресняков живет вместе с женой в США. Он работает под псевдонимом Nick Pres. В феврале музыкант выступил режиссером клипа на песню «Peace Like a River» американских певиц Долли Партон и Дионн Уорвик.