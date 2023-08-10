Сати Казанова рассказала, когда влюбилась в первый раз

«К нам перевели городского мальчика. Он был новенький. С огромными голубыми глазами и красивыми ресницами. Он еще и одевался круче других, выделялся на фоне наших сельских мальчишек. И я в него влюбилась», — рассказала Казанова.

При этом звезда отметила, что любовь была безответной, так как мальчик имел репутацию ловеласа и ухаживал почти за всеми в школе. По словам Казановой, первый роман у нее случился только в девятом классе с парнем по имени Анзор. Они встречались три года, именно с ним у исполнительницы был первый поцелуй.