Пэрис Хилтон пошутила, что видит будущее

«Я просто сосредоточилась на том, чтобы делать то, что я люблю, и быть на сцене. Недавно я выступала на Tomorrowland перед сотнями тысяч людей, и видеть счастье в их глазах и то, что они чувствуют под музыку, — это просто неописуемый опыт», — призналась Хилтон.