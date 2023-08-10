«Талант у него в крови»: отец Жанны Фриске о творчестве внука Платона

«Я отправлял эти записи своим друзьям-музыкантам, которым уже под 70 лет. Они говорят: «Мы представляем, как он в 20 лет будет играть!». Один из них — Сережа из Одессы и вовсе сказал: «Я до сих пор так не умею играть, как сейчас у Платона получается!» — поделился сын певицы.