СМИ: Рианна стала мамой во второй раз

Певица Рианна и рэпер ASAP Rocky стали родителями во второй раз. У пары родилась дочь. Об этом сообщают иностранные журналисты. Также информацию подтвердили несколько источников из окружения пары.

Известно, что ребенок и Рианна чувствую себя хорошо и уже отдыхают в своем особняке в Лос-Анджелесе.

О скором прибавлении в семье исполнительница объявила на выступлении на Супербоуле.

В прошлом году у пары также родился сын RZA Ательстон Мейерс.