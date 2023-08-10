СМИ: Рианна стала мамой во второй раз
Певица Рианна и рэпер ASAP Rocky стали родителями во второй раз. У пары родилась дочь. Об этом сообщают иностранные журналисты. Также информацию подтвердили несколько источников из окружения пары.
Известно, что ребенок и Рианна чувствую себя хорошо и уже отдыхают в своем особняке в Лос-Анджелесе.
О скором прибавлении в семье исполнительница объявила на выступлении на Супербоуле.
В прошлом году у пары также родился сын RZA Ательстон Мейерс.
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