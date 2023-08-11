Алсу рассказала, как пережила измену Яна Абрамова

В последнее время регулярно ходят слухи о том, что Алсу рассталась со своим супругом Яном Абрамовым.

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Сама певица тоже привлекает внимание публики к себе и своей личной жизни. Она часто выкладывает многозначительные посты, а еще ездила в Амстердам с каким-то незнакомым мужчиной и показывала его части тела.

В очередной раз звезда разместила видео в социальных сетях, а в подписи решила поделиться цитатой из песни. Она рассуждала о том, что стоит прощать «того, кто плюнул в спину», и надо сохранять лицо. Кроме того, Алсу заявила, что надо найти истину, ради которой человек может жить.

Поклонники предположили, что Алсу в очередной раз решила намекнуть на разрыв с мужем, а еще дать понять, что она не прощает измены супруга. Уже давно ходят разговоры о неверности бизнесмена. Недавно стали появляться новости, что Абрамов закрутил роман с Анастасией Решетовой.