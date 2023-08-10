Валя Карнавал рассказала, как помогала маме пережить смерть  отца

Наблюдая за блогером, может сложиться впечатление, что жизнь Вали Карнавал — это сплошные расставания и любовные драмы. Однако за образом хрупкой девочки с лицом куклы, кажется, стоит и впрямь сильная личность. Недавно девушка побывала в гостях у короля российской эстрады и рассказала впечатляющую историю.

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Филиппу Киркорову в его подкасте You Want A Scandal Now? она призналась, как переживала переходный возраст. Валя поведала, что как раз в 13 лет потеряла отца и на ее плечи легла забота о маме.

«Мама впала в глубочайшую депрессию. Она не могла кушать, не знала, как жить, мы полгода не смотрели телевизор. У меня появилась взрослая задача: я должна была маму поставить на ноги и заставить ее заново любить эту жизнь», — говорит Карнавал.

Благодаря этому, считает она, пройти через тревожный подростковый период ей удалось без особенных встрясок.