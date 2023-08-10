Актриса Наталья Рудова показала, как выглядит ее мать
Актриса Наталья Рудова показала, как выглядит ее мать. Она опубликовала в соцсетях редкое фото женщины в день ее рождения.
«У этой леди день рождения! Мы пошли куда? В ресторан! Мамулечка, с днем рождения тебя, моя модная красавица», — рассказала артистка.
Именинница отметила праздник вместе с младшей дочерью Натальей и внуком Иваном от старшей.
Звезда «Универа» родилась в Узбекистане, но ее детство прошло в Казахстане, в городе Актау. Позже актриса переехала с матерью и сестрой Оксаной в Иваново, где окончила училище культуры. Наталья Рудова признавалась в соцсетях, что в детстве ее высмеивали взрослые, называя «глупой» и «никому не нужной». По словам знаменитости, люди издевались над ней ради самоутверждения, но это только придавало артистке сил для работы над собой и достижения собственных целей.
Актриса отмечала, что в нее всегда верила мать, даже когда она работала продавцом-консультантом в магазине спортивных товаров. Женщина понимала, как сильно дочь мечтает сниматься в кино, и поддерживала ее стремление развиваться в творческой сфере.