Актриса Лужина раскрыла размер своей пенсии

Актриса Лариса Лужина призналась в беседе с aif.ru, что получает пенсию в размере 60 тысяч рублей.

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Лужина отметила, что 30 тысяч из этой суммы являются доплатой мэра города Москвы Сергея Собянина. Звезде повысили пенсию за звание народной артистки.

«Наш мэр принял решение доплачивать народным и заслуженным артистам, живущим в Москве», — объяснила актриса.

Лужина призналась, что в этом плане очень переживает за своих коллег из Санкт-Петербурга. По ее словам, в северной столице не положены такие надбавки.

В фильмографии Лужиной более 100 работ. Она снималась в таких проектах, как «Вертикаль», «Тишина», «Четвертая высота», «Казус Кукоцкого», «Совесть», «Охота на изюбря», «На семи ветрах», «Тайны дворцовых переворотов», «С любимыми не расставайтесь».