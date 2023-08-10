«95 тысяч рублей»: составлен список российских артистов с большой пенсией

Актер Александр Пашутин рассказал Aif.ru, что имеет хороший размер пенсии. Сколько получают другие российские артисты и по какому принципу начисляются выплаты?

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Пашутин объяснил, что актеры кино могут на долгое время оставаться без работы. По его словам, пока у них нет съемок — нет отчислений в Пенсионный фонд, а это влияет на размер пособия по выходу на пенсию.

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«Вот актриса снялась в фильме. Гениально снялась, получила за это гонорар. А потом полгода-год не снимается. Значит, и денег в ПФ не идет. Опять снялась где-то — опять получила какие-то гонорары. Да и сколько они получали? Не миллион же за роль! Вот от этих отчислений и идет пенсия. Поэтому театральные актеры получают гораздо больше. Потому что каждый месяц они получают зарплату», — объяснил артист.

Кто из артистов получает большую пенсию и не жалуется на нее

Александр Пашутин заявил, что благодаря московским надбавкам ему пенсии «хватает с лихвой».

«У меня пенсия с собянинскими доплатами — 95 000 рублей. Спасибо мэру — он доплачивает народным и заслуженным артистам. Я, когда мне пенсию перечисляют, думаю: батюшки, как замечательно!» — сообщил актер.

Актер Юрий Стоянов рассказал, что размер его реальной пенсии составляет не больше 24 000 рублей, но из-за надбавок ежемесячно перечисляют гораздо больше.

«Московская надбавка за звание народного артиста — 30 000 рублей. Несколько тысяч рублей за то, что дочь несовершеннолетняя и еще какая-то маленькая надбавка за государственные награды. Со всеми надбавками мои выплаты составляют где-то 61 000 рублей», — поделился артист.

Станислав Садальский получает от государства 50 000 рублей. Артист говорит, что доволен выплатами и не поддерживает коллег, которые жалуются, что им мало начислили.

«Всего, получается, мне платят вместе с надбавкой примерно 55 000. 25 000 — пенсия за 50-летний стаж, и 30 000 — надбавка за звание. Мне всегда неприятно, когда артисты начинают жаловаться», — отметил Садальский.

Актриса Ольга Волкова получает пенсию в размере 50 000 рублей. Артистка считает, что это большая сумма, но ей на жизнь не хватает. Средства уходят на коммунальные платежи, такси, лекарства и помощь соседям.

Кто получает пенсию меньше 25 000 рублей

Актер Андрей Ургант считает, что правительство должно хорошо заботиться о пенсионерах. Он рассказал Teleprogramma.pro, что его траты значительно превышают размер пособия.

«Моя пенсия 17 500 в месяц, и я эти деньги не замечаю, потому что такую сумму я трачу в день! В прошлом году был случай: мне 4 месяца подряд не выплачивали пенсию и ничем это не объясняли. Потом, правда, извинились, начали опять выплачивать, но бывало и вот так», — сообщил Ургант.

Небольшую пенсию получают комик Ефим Шифрин — 13 000 рублей и ведущая «Аншлага» Регина Дубовицкая — 16 000 рублей. Телеведущей Розе Сябитовой ежемесячно выплачивают 14 000 рублей. Певец и композитор Юрий Лоза рассказал, что изначально получал 9 000 рублей, но после размер выплаты вырос до 12 000 рублей.

«Мне исполнилось 60 лет до того, как приняли закон о повышении пенсионного возраста, так что я пенсию получаю. Моя пенсия базовая, 12 000. Но мне приходят гонорары за музыкальные композиции и тексты песен, „авторские“: я пишу статьи, иногда участвую в различных проектах», — отметил музыкант.

Певица Лолита специально не оформляла никаких званий, потому что не хотела писать себе характеристику и просить коллег, чтобы они помогали в этом вопросе. Артистка получает невысокую пенсию, но имеет доход с концертов.